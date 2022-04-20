أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن تعزيز خدمتها بين الجزائر ودبي استجابة للطلب الكبير على السفر.

وحسب بيان الشركة، أنه اعتباراً من 1 ماي 2022، ستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً بين الجزائر ودبي بدلاً من رحلتين في الأسبوع حالياً. ولم تعد الخدمة بين الجزائر ودبي تمر عبر تونس، ما يوفر مزيداً من المرونة والراحة للسفر من الجزائر إلى دبي أو عبرها إلى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة.

وتخدم "طيران الإمارات" رحلاتها بين دبي والجزائر، بطائرات "البوينغ 777-300ER". وستشغل الرحلتين الجديدتين يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى الرحلتين الحاليتين يومي الثلاثاء والخميس. وتقلع الرحلة "ئي كيه 757" من مطار دبي الدولي في الساعة 8:45 صباحاً، وتصل إلى الجزائر العاصمة في الساعة 12:55 ظهراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 758" فتغادر مطار هواري بومدين على الساعة 15:45 عصراً، وتصل إلى دبي في الساعة 1:05 بعد منتصف الليل.

وقال مدير طيران الإمارات في الجزائر، عمر الحميري: "شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب على السفر من وإلى الجزائر، خصوصاً إلى دبي وما بعدها إلى وجهات أخرى عبر شبكتنا تفتح أو تخفف قيودها تدريجياً. وانطلاقاً من التزامنا نحو الجزائر، فإننا نأمل من خلال زيادة الرحلات دعم حركة المسافرين من وإلى البلاد التي تسير قدماً على درب التعافي الاقتصادي بعد الجائحة".