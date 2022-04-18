تم تقديم بقاعة متحف السينما لمدينة وهران سهرة أمس الأربعاء العرض الشرفي لفيلم (الأفيون والعصا) للمخرج أحمد راشدي مدبلجا إلى الأمازيغية.

وحضر جمهور واسع من المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالصناعة السينمائية على رأسهم الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد ودبلج الفيلم سمير ايت بلقاسم العرض الشرفي للفيلم الذي اختيرت مدينة وهران لاحتضانه باعتبار تبلور فكرة الدبلجة بها سنة 2017.

وأشار سي الهاشمي عصاد في تصريح على هامش الحفل إلى أن "الانتهاء من دبلجة فيلم الأفيون والعصا إلى الأمازيغية هو باكورة الأعمال الـ 13 التي أقرتها المحافظة السامية للأمازيغية بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب والشاعر الكبير مولود معمري صاحب النص الأصلي الذي حوله المخرج أحمد راشدي إلى فيلم خلال السبعينات من القرن الماضي".

وأبرز نفس المتحدث "المجهودات الكبيرة التي بذلتها المحافظة السامية للأمازيغية لتمكين الجمهور من الاطلاع على النسخة الأمازيغية لفيلم الأفيون والعصا بداية من تكوين مجموعة من الشباب في فنون الدبلجة بالتعاون مع أخصائيين من دولة كندا إلى توفير الإمكانيات اللازمة وعلى رأسها التمويل اللازم من وزارة الثقافة و الفنون عبر رخصة استثنائية إلى التواصل مع مخرج النسخة الأصلية للحصول على موافقته ودعمه ثم التواصل مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحفظ حقوق عائلة الراحل مولود معمري إلى مراجعة وتدقيق الترجمة".

وأشار عصاد إلى أنه "سيشرع بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي في عرض الفيلم بنسخته الأمازيغية بداية من الشهر المقبل بعدد من قاعات العرض داخل الوطن وخارجه للترويج للرسالة النبيلة التي حملها في إبراز كفاح وتضحيات الجزائريين في سبيل نيل الاستقلال الوطني".