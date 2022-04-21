أظهرت استطلاعات الرأي تفوق المرشح الرئاسي الفرنسي والرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون، على منافسته في الانتخابات مارين لوبان، خلال المناظرة التلفزيونية بينهما.

ووجد الاستطلاع أن 59% من المشاهدين وجدوا ماكرون أكثر إقناعا مقارنة بـ 39% للوبان.

ومن بين مؤيدي جان لوك ميلانشون، المرشح للرئاسة الفرنسية عن حركة "فرنسا الأبية" اليسارية، اعتبر 91% منهم أن ماكرون كان أكثر اقناعا من لوبان التي حصلت على نسبة 36%. ووجد 29٪ فقط أن لوبان تتمتع بـ "الصفات اللازمة لتكون رئيسة للبلاد".

وعلق وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على المناظرة التي جرت بينهما مساء يوم أمس الأربعاء، قائلا إنه "كان نقاشا مرضيا بشكل عام"، مضيفا: "إذا كانت الحملة الرئاسية نفسها مخيبة للآمال، فقد رأينا هنا الاختيار بين نوعين من فرنسا، ورؤيتان مختلفتان".

هذا وسيحسم الناخبون الفرنسيون السباق بين ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 أفريل الجاري.