

أعلن اليوم الخميس، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود " الشياطين الحمر" بداية من نهاية الموسم الحالي.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ "اليونايتد" على الفايسبوك: " يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين الهولندي إريك تن هاغ في منصب مدير الفريق الأول وذلك بداية من نهاية هذا الموسم حتى جوان 2025، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وقال جون مورتوغ، مدير كرة القدم بالنادي:"خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين إثارة ونجاحًا في أوروبا، والمشهور بجاذبية فريقه وكرة قدمه الهجومية والتزامه تجاه الشباب".

وأردف: " تمنى لإريك كل التوفيق لأنه يركز على تحقيق نهاية ناجحة للموسم في أياكس ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف."

أما إريك تن هاغ فعلّق على تجربته الجديدة: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربًا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل، أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه.

وختم:" سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".