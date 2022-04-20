توفي 17 شخصا وأصيب 346 آخرون بجروح في 301 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أفريل الجاري، حسب حصيلة أوردتها، يوم الخميس، مصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+11)، وانخفاض في عدد الجرحى بـ (-1)، مع ارتفاع في عدد الوفيات بـ (+ 12).

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.