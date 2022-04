Les sondages ont montrés que le favoris de l'opinion, dans la course au scrutin de la présidence française Emmanuel Macron, a surpassé de loin la candidate Marine Le Pen lors du débat télévisé d'hier, avec des indicateurs affichant plus de 59% d'avis favorables à son actif, contre 39% pour madame Le Pen.

L'électorat du candidat sortant Jean-luc Melanchon, candidat à la présidence, et chef de file du mouvement de gauche " France insoumise", a par exemple estimé à une majorité de 91%, que Macron a été, et de loin, plus convaincant que Marine, qui n'aurait selon la majorité des français, ni " l'étoffe", ni les "qualités nécessaires pour être président du pays".

D'un autre côté, Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin a pour sa part trouvé le débat, d'un niveau globalement satisfaisant, après des campagnes présidentielle plutôt décevante, déclarant par ailleurs :

"Nous avons effectivement été témoins de deux visions complètement opposées d'une France en marche vers un destin aujourd'hui entre les mains de ses citoyens".

Les français qui devraient en effet trancher entre leurs deux candidate favoris, lors du deuxième tour de cette course au scrutin 2022, avec un jour de vote convenu pour le 24 avril prochain qui avance à très grand pas.