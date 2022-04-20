أكد المدير العام لمجمع الطاقات الخضراء الجزائر البروفيسور بوخالفة يايسي أن الظروف والتطورات الحاصلة على الصعيد الدولي وازدياد الطلب على أسواق النفط والغاز فرصة سانحة للعمل على تجسيد الانتقال الطاقوي بتفعيل مشاريع الطاقة البديلة وجعلها أولوية وحتمية وذلك وفق استراتيجية تضمن انتقال طاقوي يلبي طموحات الجزائر وطنيا ودوليا خاصة في ظل توجه المجمع الأوروبي الى تقليل استعمال الطاقات الأحفورية وتفضيل الطاقات المتجددة.

وأوضح البروفيسور بوخالفة يايسي في تصريح لبرنامج ضيف الصباح عبر أثير القناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن المشاريع المسطرة بغية إنتاج الطاقات المتجددة في الجزائر وعلى رأسها مشروع انجاز 1000 ميغا واط من الطاقة الشمسية كبداية للمسار الطويل الذي تعتزم بلادنا انتهاجه لتحقيق الانتقال الطاقوي وتفعيله ما حقق منه لا يتجاوز 2 بالمائة وحتى نتمكن من تحقيق الاستقلالية لابد من الوصول إلى نسبة 40 بالمائة وهو ما يستلزم وضع آليات ومخطط دقيق وشامل تتكاثف فيه الجهود لتحقيق ما تم تسطيره في هذا المجال مشددا في السياق ذاته على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم خاصة في مجال الخدمات التي تضمن صيرورة النشاط الطاقوي.

وشدد البروفيسور، على أن تجسيد الانتقال الطاقوي في الجزائر وتفعيله يتطلب تغيير الذهنيات وترشيد استعمال الطاقة على المستوى المحلي حتى نتمكن من تلبية الطلب الخارجي ولابد من فتح مجالات جديدة لتوليد واستعمال الطاقة للمستثمرين الجزائريين والأجانب واسترسل المتحدث بالقول "هي رؤية كاملة يجب أن تتجسد على أرض الواقع بتكاثف جهود الجميع."