أفادت وسائل إعلامية كاميرونية بإيقاف الأمين العام في الاتحاد المحلي لكرة القدم، بنيامين بانكوك، بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلا عن موقع "أكتو فوت" الكاميروني، فإن رئيس اتحاد الكرة صامويل إيتو، قرر إيقاف بنيامين بانكوك بسبب سوء إدارته للأمور المالية وكذلك التجارية الخاصة بالمنتخب الكاميروني، إضافة إلى حصوله على مبلغ كبير من المال من قبل الرئيس السابق أدولف نسيكي، لإلغاء الجمعية العمومية للهيئة.

وأكدت تقارير مختلفة، أن صامويل إيتو يقوم بالتخلص من العديد من معارضيه في الاتحاد الكاميروني، وهذا في وقت يبقى فيه هو الآخر مُهدداً بالتنحية من منصبه في الأيام المقبلة، بقرار من محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، الواقع مقرها في لوزان السويسرية.