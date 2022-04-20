ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة النقل.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاحه أشغال هذه الدورة، دعا الوزير جميع الأعضاء ومن مختلف القطاعات المعنية، إلى وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وكذا التنسيق المتواصل لإنجاح موسم الاصطياف 2022 الذي سيشهد عودة معتبرة لحركية المسافرين على مستوى مطارات الجمهورية، كما سيتزامن هذا الموسم مع احتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط شهر جوان المقبل بوهران بالإضافة إلى موسم الحج.

كما شدد الوزير، على ضرورة التكفل الجيد بالمسافرين، عبر توفير خدمات ترقى إلى تطلعات المواطنين، عن طريق وضع استراتيجية وورقة طريق مضبوطة، خاصة وأن الجزائر تتوفر اليوم على مطارات بمعايير عالمية، وبقدرة استقبال كبيرة، وذلك من خلال إضفاء مرونة أكثر في نظم ومخططات معالجة ومراقبة حركية الأشخاص والأمتعة، وتقليص مدة الانتظار، وتوفير جميع شروط الراحة.