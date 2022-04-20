تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات متكونة من 07 أشخاص وحجز كيلوغرامين من الكيف المعالج.

حيث تمت العملية على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات المصلحة والتي تفيد بوجود شخص بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات من إحدى الولايات الغربية على متن مركبته قصد ترويجها بمدينة وادي ارهيو، وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه على متن مركبة من نوع رونو ميقان بالمدخل الشمالي للمدينة، أين تم ضبط بداخل المركبة على20 صفيحة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل لوحة القيادة وباب المركبة قدر وزنها الإجمالي بكيلوغرامين.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيه إلى تحديد هوية شركائه الستة في العملية والذين تم توقيفهم على متن مركبتين من نوع لوقان داسيا، وكيا بيكانتو بصدد عقد صفقة بيع وشراء للكمية المحجوزة، أين تم ضبط خلال عملية التلمس الجسدي لهم على مبلغ مالي قدره 261000 دينار من عائدات عقد صفقة بيع وشراء ترويج هذه السموم.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة عن قضية الحيازة الحصول والشراء قصد البيع والنقل وتخزين المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.