تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ظرف أسبوع من تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة السرية بمرسى الحجاج وشبكة ثالثة ببطيوة مع توقيف 16 شخصا وحجز عتاد هام.

وذكر البيان لذات السلك الأمني اليوم الخميس، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرسى الحجاج قامت في العملية الأولى بتوقيف 10 منظمين لرحلات من بينهم سبعة مسبوقين قضائيا وحجز ستة قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجام وسيارتين سياحيتين، مبرزا أن عمر المتورطين يتراوح بين 25 و35 سنة ينحدرون من ولايتي غليزان ووهران كانوا بصدد التحضير لعملية الهجرة انطلاقا من شاطئ مرسى الحجاج.

أما العملية الثانية فقد سمحت بتفكيك شبكة تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية ببطيوة متكونة من ستة أشخاص يبلغون من العمر ما بين 25 و45 سنة أسفرت عن حجز ثلاثة قوارب نزهة مختلفة الأنواع والأحجام من بينها قارب مزود بمحرك من نوع "ياماها" قوة 40 حصانا وسيارتين سياحيتين.

كما تم حجز خلال ذات الفترة عتاد بحري متمثل في 12 قارب نزهة مزودة بمحركات بقوة تتراوح ما بين 150 إلى 300 حصان بخاري وحجز سيارة و46 صفيحة بنزين سعة 30 لترا.