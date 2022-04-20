دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، الفلاحين إلى المساهمة في الجهود الرامية لضبط السوق من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال رزيق، بمقر الوزارة، للأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بحضور الأمين العام للوزارة، الهادي بكير، حسب نفس المصدر.

وبالمناسبة تباحث الوزير مع ديلمي حول "المسائل التي تشغل المواطن، على غرار ضمان الوفرة والتموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع".

وعليه "دعا الوزير الإخوة الفلاحين، كونهم شركاء القطاع، إلى الانخراط في مسعى الوزارة الرامي إلى ضبط سلسلة الإنتاج والتوزيع والحفاظ على معادلة استقرار الأسعار"، حسب البيان.