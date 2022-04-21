أدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، زيارة عمل إلى قيادة القوات البرية، وفق ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وألقى الفريق شنقريحة كلمة بالمناسبة أك فيها أن "الجيش الوطني الشعبي يتجه نحو تنفيذ برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات المعركة لديه بغية التواجد في أحسن ظروف الكفاءة والجاهزية العملياتية التي من شأنها رفع تحديات الدفاع الوطني وأداء مهامه على الوجه الأمثل".

وأكد رئيس أركان الجيش أن الجزائر أكبر من مجرد رقعة جغرافية وإنما هي وجود حضاري ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وبلد يعرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس.

وأضاف المتحدث: "الجزائر ستعرف في حال تطلب الأمر كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الترابية والشعبية وسيادتها الوطنية، وستواصل بخطى ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهـو أن تكون كما تريد هي بنفسها كما لا يراد لها أن تكون".

وأشاد الفريق شنقريحة بمواقف الجزائر الثابتة التي لم ولن تعجب –حسبه- بعض الجهات المتربصة، مضيفا وأن محاولات الابتزاز والزعزعة والاستنزاف التي تتعرض لها إنما الجزائر تستهدف تعطيل مؤهلاتها وتجميد ثوابت قوتها الذاتية.

اعتبر الفريق أن الرهان الحقيقي يبدأ من بناء مؤسسات صلبة ومتينة تستطيع أن تدرك بسرعة المطالب الحقيقية للمجتمع وقادرة على توجيه حركيته الطبيعية وتنظيمها.