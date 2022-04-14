قررت سلطات "طالبان" في أفغانستان، اليوم الخميس، حظر لعبة "بابجي" الإلكترونية وتطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، باعتبارهما "يضللان الشباب".

وقال نائب المتحدث باسم طالبان، إنعام الله سمنكاني، عبر تويتر: "قرار مجلس الوزراء: مطلوب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظر ألعاب بابجي وتطبيق يسمى تيك توك، الذي يضلل جيل الشباب".

وأضاف: "بالمثل، يجب منع، قدر الإمكان، أي قناة تنشر مواد وبرامج غير أخلاقية".

يأتي ذلك، في أحدث إجراء تتخذه حركة طالبان منذ وصولها إلى السلطة، في أوت الماضي عقب انسحاب الجيش الأمريكي وحلفاؤه.

وكانت وزارة الدعوة والإرشاد في حكومة حركة طالبان الأفغانية قررت، في 21 نوفمبر الماضي، منع بث البرامج الترفيهية والمسلسلات التي تصور الأنبياء أو الصحابة، وأي أفلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ومن ضمن القرارات، التي اتخذتها الحركة، حظر زراعة نبات القنب والاتجار في كافة أنواع المخدرات في أنحاء البلاد.

كما قررت حركة "طالبان"، الفصل بين النساء والرجال في المنتزهات ومرافق الترفيه وذلك عن طريق تخصيص 3 أيام في الأسبوع للنساء لارتياد هذه المرافق شريطة ارتداء الحجاب، وتخصيص باقي أيام الأسبوع للرجال.

كما أمرت الحركة بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان في وقت سابق.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.