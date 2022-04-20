دعا وزير الطاقة والنفط السوداني، محمد عبدالله محمود، الشركات الجزائرية لدراسة الفرص المتاحة للاستثمار في السودان في مجال النفط والغاز.

وأكد الوزير –وفق بيان وزارة الطاقة السودانية- رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الغاز وبناء القدرات، متمنياً أن تعم الفائدة البلدين الشقيقين وتتكامل الأدوار حيث يمتلك السودان فرص كبيره للاستثمار وتمتلك الجزائر خبرة وتجربة ناجحة في مجال الغاز.

وجاء ذلك لدى لقاءه، اليوم الخميس، في مكتبه بالسفير الجزائري لدى الخرطوم، حيث بحث الاجتماع أهمية التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الغاز، وجدد الوزير الدعوة للشركات الجزائرية على مستوى القطاعين العام والخاص وعلى رأسها شركة سوناطراك للاستثمار في السودان.

ومن جانبه قال السفير الجزائري، اسعد مراد، أن قطاع النفط والغاز في السودان يمثل أهمية كبيرة للجزائر لأنه من القطاعات التي يمكن أن يتم فيها تعاون كبير بين البلدين، مبيناً أن الشركات الجزائرية يمكن أن تساهم بخبرتها في البحث والاستكشاف والإنتاج، مقترحا توقيع مذكرة تفاهم بعد الترتيب لزيارة وفد جزائري إلى السودان للتعاون في مجال الغاز.

وحسب نفس البيان فإن الخلفية التاريخية للتعاون النفطي بين الجزائر والسودان بدأت سنة 2001 برغبة الجزائر في العمل في البحر الأحمر لاستخراج الغاز إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق آنذاك.

واقترح مدير عام شركة "سودابت" السودانية، محمد زيادة، عمل توأمة مع شركة سوناطراك للاستفادة من خبراتها وتطبيق ذلك في الحقول السودانية، مؤكداً استعداد الشركة لبحث رغبة الطرف الجزائري في الاستثمار بالسودان.