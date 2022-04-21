أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن تقديم 800 مليون دولار إضافية لدعم القدرات العسكرية لأوكرانيا، وفق ما أوردت قناة "الحرة".

وخلال كلمة ألقاها بالبيت الأبيض، بشأن آخر الإجراءات الأميركية حيال الحرب الروسية على أوكرانيا، كشف بايدن أن المساعدات الجديدة ستتضمن أسلحة متقدمة وذخيرة، وقال: "أرسلنا طائرات مسيرة ومروحيات وأنظمة رادار للجيش الأوكراني".

وقال بايدن إن على الكونغرس أن يتدخل للاستمرار في تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن إدارته تعتزم تقديم 500 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للحكومة الأوكرانية.

ويُفترض أن يعطي الكونغرس موافقته قبل أن تُصرف هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن لمواجهة الحاجات الملحّة.

وفي سياق حديثه، ندد بحملة الروس الجديدة للاستيلاء على أراضي شرق أوكرانيا، وكشف أن واشنطن ماضية في فرض عقوبات على روسيا وقال: "سنمنع السفن المرتبطة بروسيا من الرسو في الموانئ الأميركية".

ثم أضاف: "سنواصل تشديد الضغوط على بوتين وزيادة عزلة موسكو في الساحة الدولية". وقال: "بوتين لن ينجح أبداً في احتلال أوكرانيا".

بايدن كشف كذلك، أن القوات الروسية أطلقت حملة جديدة للاستيلاء على أراضي في شرق أوكرانيا، لكنه شكك في تصريحات الروس بشأن سيطرتهم على ماريوبول.

وتُضاف هذه الحزمة من المساعدات إلى مساعدة سابقة بالقيمة نفسها خصّصها الرئيس بايدن، في مارس لكييف.