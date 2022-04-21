ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عملية حجز التذاكر المدفوعة الخاصة بمقابلات المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022.

وحسب موقع "ديزاد فوت" تلقى العديد من المشجعين الجزائريين الذي حجزوا التذاكر رسالة بريد الكتروني تخبرهم بإلغاءها.

وكشفت "الفيفا" أنه سيتم تعويض أصحاب التذاكر خلال 30 يوما عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

وتم حجز هذه التذاكر خلال عملية البيع الثانية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مقابلات الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون رد الهيئة الكروية الدولية على الاحتجاج الذي تقدمت به "الفاف" بخصوص أحداث مواجهة البليدة.