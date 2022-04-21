تم منذ بداية شهر رمضان الجاري جمع 10 أطنان من مادة الخبز من طرف عمال النظافة، حسبما أفادت به، اليوم الخميس، مسؤولة بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر "نات كوم".

وأوضحت رئيسة قسم التطوير والاتصال بالمؤسسة، يعقوبي نسيمة، أنه "تم تسجيل تراجع فيما يتعلق بتبذير مادة الخبز من طرف المواطنين مقارنة بالسنة الماضية"، مبرزة أن "نات كوم" قامت بجمع 10 أطنان من الخبز خلال الأيام العشرين الأولى من رمضان، في حين بلغت الكمية خلال نفس الفترة من السنة الماضية 15 طنا.

ورغم هذا التراجع المسجل في ظاهرة تبذير الخبز، تقول ذات المسؤولة، "يجب الاستمرار في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد مرفوضة اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا وحتى دينيا".

وفيما يتعلق بكميات الخبز التي جمعتها فرق "نات كوم"، قالت يعقوبي أنه سيتم توزيعها على مربي المواشي الذين لهم عقود مع المؤسسة.