أكّد داركو نوفيتش المدرب الصربي لنادي وفاق سطيف الجزائري أنّ نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي الرياضي (0-0) تجعل الضغط مسلطا على المنافس في لقاء الغد بملعب رادس في العاصمة التونسية.

وأضاف المدرب الجديد لنسور الهضاب، خلال ندوة صحفية، أن "الفريق سيسعى إلى تقديم مباراة جيدة وانتزاع ورقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" المحلية.

وقال داركو نوفيتش أن "نتيجة التعادل السلبي ذهابا تعتبر ايجابية بالنسبة لنا بما أنها تبقي على حظوظنا كاملة في سباق التأهل، سندافع عن حظوظنا في مقابلة الإياب التي لن تكون باليسيرة أمام منافس صعب المراس ويتمتع بخبرة المنافسات القارية".

وتابع: "المهمة التي تنتظر وفاق سطيف هي التهديف باعتبار أنّ بلوغ شباك الترجي سيجعلنا أمام سيناريو مثالي وأنا على يقين تام بأن اللاعبين تحذوهم عزيمة كبيرة على تقديم مباراة كبيرة ترتقي إلى حجم التطلعات وهذا ما لمسته خلال أسبوع التحضير للموعد المرتقب".

وتابع المتحدث" مهنة التدريب تنطوي على نسبة مخاطرة عالية ولحسن الحظ أن الإشراف على هذا النادي العريق ليس بالجديد إذ سبق لي خوض أكثر من تجربة تدريبية في إفريقيا وأعرف جيّدا خصائص الكرة في هذه القارة وكذلك لدي فكرة واسعة على أبرز الأندية مثل الترجي الرياضي".