فقر الدم، هو اضطراب الدم الأكثر شيوعا، حالة يفتقر فيها الجسم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة في الشرايين للمساعدة في توزيع الأكسجين.



ويعد التعب أحد أكثر أعراض فقر الدم شيوعا، ما يجعل من الصعب على الناس إدراك أن ما يعانون منه في الواقع هو فقر الدم، وفقا للدكتور آرون غودمان، اختصاصي أمراض الدم والأستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو هيلث.



ومن السهل تشخيص فقر الدم من خلال فحص الدم. ويمكن أن تختلف العلامات الجسدية لفقر الدم بناء على السبب والشدة. وقد تكون التغيرات التي تطرأ على بشرتك أو أظافرك سببا لإجراء الاختبار.



الجلد الشاحب بشكل غير طبيعي هو عارض شائع لفقر الدم



من الممكن أن يظهر نقص خلايا الدم الحمراء على الجلد، خاصة مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو النوع الأكثر شيوعا.



وقد يكون الشحوب أكثر وضوحا أيضا في مناطق معينة من الجسم مثل الملتحمة، بطانة العين.



ومع ذلك، فإن فقر الدم ليس هو التفسير الوحيد لشحوب الجلد بشكل غير طبيعي. ولاستبعاد المذنبين المحتملين الآخرين، ابحث عن الأعراض الأخرى وقم بفحص الدم.



وقال غودمان: "ليس من السهل عادة اكتشافه إلا إذا كنت طبيبا". وأضاف أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يكون مرتبطا بالدورة الشهرية كأثر جانبي لفقدان الدم شهريا.



قد تشتهي الثلج أو الأوساخ إذا كنت مصابا بفقر الدم



أحد أكثر المؤشرات غرابة لفقر الدم هو تغيرات الشهية، بما في ذلك الرغبة المفاجئة في تناول الثلج أو حتى الأوساخ.



ووفقا لغودمان، ليس من الواضح سبب حدوث ذلك. وقال: "يبدو الأمر جنونيا لكنه شيء حقيقي".



الأظافر الهشة أو التي تأخذ شكل الملعقة قد تشير إلى نقص الحديد، والذي يكون شديدا في بعض الأحيان



يمكن أن تساعدك يداك وقدماك في الكشف عن علامة التحذير من فقر الدم. ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى نسيج هش أو تقعّر في منتصف الأظافر، ما يخلق مظهرا على شكل ملعقة يُعرف باسم تقعّر الأظافر (koilonychias). ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة نادرة نسبيا.



قد تحدث تقرحات حول الفم بسبب نقص الفيتامينات



إذا لاحظت تشققات أو تقرحات حول الفم، فقد يكون ذلك مرتبطا بواحد من عدة أنواع من فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، الناتج عن انخفاض مستويات فيتامين B12. يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أيضا تقرحات الفم.



وقال غودمان: "يعتمد الأمر على نوع فقر الدم. هؤلاء عادة ما يكونون في مراحل متقدمة من فقر الدم".



اللسان المتورم أو الأحمر أو الأملس قد يدل أحيانا على فقر الدم



في المراحل الأكثر تقدما من نقص المغذيات، قد يطور المصابون بفقر الدم نسيجا ومظهرا معينا للسان مرتبطا بالاضطراب.



وقال غودمان: "يمكنك الحصول على لسان سميك ولامع بأشكال معينة". وقد يكون التورم مصحوبا باحمرار أو وجع أيضا.