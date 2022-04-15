أصبحت مدينة مينيابولس ثالث المدن الأميركية التي تسمح برفع الأذان في مساجدها، فقد وافق أعضاء مجلس مدينة مينيابولس، بولاية مينيسوتا، على تبني قرار يعترف بأهمية شهر رمضان المبارك، ويسمح أيضا برفع الأذان على مدار العام.



ويتيح القرار الجديد للمساجد رفع الأذان 3 مرات في اليوم بين السابعة صباحا وحتى العاشرة ليلا (أذان الفجر والعشاء خارج هذا الوقت)، وتعد هذه الخطوة نجاحا كبيرا للجالية المسلمة التي يٌقدر عددها بما يقرب من ربع مليون نسمة في الولاية الشمالية أغلبهم من العرب والبوسنيين.



وجدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية جذبت مدينة مينيابولس الآلاف من المهاجرين واللاجئين من دول شرق أفريقيا خاصة الصومال. وتمثل النائبة المسلمة الديمقراطية ذات الأصول الصومالية، إلهان عمر، المدينة في مجلس النواب بالكونغرس. ويقدر البعض عدد المساجد بالولاية بما لا يقل عن 90 مسجدا، منها ما لا يقل عن 30 مسجدا في مدينة مينيابولس.



وكانت وكالة سند رصدت تداول مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرفع الأذان في مدينة مينيابولس الأميركية عبر مكبرات الصوت الخارجية قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك.