تعد أبرز مشاكل استقبال الرسائل الصوتية عبر واتساب والتطبيقات الأخرى ارتفاع صوتها، فالصوت ينتقل تلقائيا عبر السماعة الخارجية، وهو ما يمكن الآخرين من سماعها في حال عدم وصل الهاتف بسماعة للرأس. بيد أن مجلة فوكوس الألمانية أشارت إلى حيلة تقنية مفيدة تمكن من استقبال الرسائل الصوتية مع تجنب هذه المشكلة.



كيف تستمع للرسالة؟



بحسب المجلة الألمانية فإن الهاتف الذكي وتطبيق واتساب يدعمان حركة الهاتف وقربه وبعده من الأذن، لذلك فإن صوت الرسالة المستقبلة يأتي مضخما عبر السماعة الخارجية، لتمكن جهازك الهاتفي من رصد أنك تحمل الهاتف بيدك وبأن الأذن بعيدة عنه.



لذلك في حالة استقبال الرسالة الصوتية قم باستدعاء الدردشة بالرسالة الصوتية واضغط لتشغيل الرسالة.سينتقل الصوت عبر السماعة الخارجية كالمعتاد. الآن ضع الهاتف على أذنك، وبكل بساطة سيرصد الجهاز هذا التغيير وسينقل الصوت من السماعة الخارجية إلى سماعة الأذن العادية وذلك في لمح البصر.



من الممكن أيضا اسماع الآخرين جزءً من الرسالة، وذلك بإبعاد سماعة الهاتف عن رأسك وسينتقل الصوت إلى السماعة الخارجية مرة أخرى. كما يمكنك تبديل حركة الهاتف وتنقل الصوت أكثر من مرة بالرسالة دون الاضطرار إلى سماعها من البداية فالصوت سينتقل بشكل تلقائي وبكل سلاسة.