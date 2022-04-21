كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي أمس الخميس من بومرداس أن مصالحه قد اتفقت مع ولاة المناطق الساحلية بالبلاد على ضمان كل التسهيلات لإنجاز المخيمات العائلية وبعثها خلال الموسم الصيفي المقبل.

وأشار الوزير في تصريح للصحافة عقب زيارة عمل وتفتيش بالولاية إلى أن موسم صيف 2022 سيكون "استثنائيا وخاصا"، بالنظر للاهتمام الخاص الذي يوليه القطاع لأجل إحياء التخييم العائلي واعتماد صيغة التخييم في شكل عطل من قبل العائلات الجزائرية، بعد انقطاع لموسمين بسبب وباء كورونا.

وأضاف الوزير أن "وزارة السياحة والصناعة التقليدية قد اتفقت مع ولاة المناطق الساحلية على الترخيص باستغلال حصص الشواطئ من خلال الامتياز، لفائدة المتعاملين في قطاع السياحة وأصحاب المخيمات والفنادق والوكالات السياحية". كما وجه حمادي نداء للأسر الجزائرية داخل البلاد والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية القادمة في بلادهم الجزائر، ملتزما بالتكفل بهم "من خلال توفير أفضل الخدمات الممكنة".

وأشار إلى أن زيارته لبومرداس تندرج في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف 2022، معلنا عن برمجة سلسلة من الزيارات للولايات الساحلية، والتي شرع فيها مؤخرا انطلاقا من تيبازة، للاطلاع على خصوصيات كل منطقة.

وفيما يتعلق بتسويق المنتجات الحرفية، ذكر الوزير بعمل قيد التحضير له بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف من أجل توفير فضاءات للحرفيين مخصصة لتسويق منتوجاتهم، وذلك بعد إنشاء بوابة إلكترونية لفائدتهم. وقال إن "موسم الاصطياف فرصة تسويقية كبيرة، لا ينبغي تفويتها".