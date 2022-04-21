أكد البنك العالمي أن الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية جراء العملية العسكرية الروسية وصلت إلى ما يقارب من 60 مليار دولار.

وفي كلمة له خلال مؤتمر للبنك الدولي حول احتياجات المساعدة المالية لأوكرانيا شارك فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوضح رئيس البنك العالمي ديفيد مالباس، إن التقدير المبكر لتكاليف الأضرار لا يشمل التكاليف الاقتصادية المتزايدة للحرب الأوكرانية.

وقدر مالباس أن تكون الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية بما يقارب من 60 مليار دولار، مرجحا أن تستمر في الارتفاع مع استمرار الحرب. وأضاف: "بالطبع الحرب لا تزال مستمرة وبالتالي فإن هذه التكاليف آخذة في الارتفاع".

وأشار إلى أن الحكومة والشركات المملوكة للدولة في أوكرانيا تواجه عجزا ماليا كبيرا، "ونحن نعمل على دعم الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار".

وأعلن أن مجموعة البنك العالمي قدمت منذ بدء الحرب الأوكرانية دعما ماليا سريعا، لمساعدة الحكومة على توفير الخدمات الهامة ودفع أجور العاملين في المستشفيات والموظفين العموميين.

وأضاف مالباس، لقد جمعنا الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا لدعم استمرار الخدمات الحكومية الأساسية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لسد احتياجات التمويل الحالية لأوكرانيا بطريقة تقلل من عبء ديونها في المستقبل.

وتابع قائلا: "مع استمرار الحرب، سنعمل على بناء الثقة في المؤسسات المالية والنقدية والمالية في أوكرانيا، وتعزيز استقرار العملة ونحن نمضي قدما".