استحدثت وزارة التربية الوطنية "شعبة الفنون" في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وهذا ابتداء من السنة الدراسية القادمة 2022-2023. وحسب ما تضمنه القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 14 أفريل 2022 الذي يحدد شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فإن استحداث هذه الشعبة يهدف إلى "تنمية وصقل مواهب التلاميذ الفنية وتطويرها واكسابهم ثقافة تمكنهم من فهم الأبعاد الثقافية، التاريخية والجمالية للإبداعات الفنية وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري".

وتضمن هذا القرار أيضا الإجراءات التنظيمية لهذه الشعبة التي تفتح بداية من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتتكون من جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا، على أن تستغرق مدة الدراسة فيها سنتان وتميزها أربعة خيارات الموسيقى، الفنون التشكيلية، المسرح والسمعي البصري.

ويدرس التلميذ الموجه إلى هذه الشعبة "مواد تعليمية مميزة في المجال الفني، ترفق كل واحدة منها بمعامل وحجم ساعي يجسدان تميزها، إلى جانب مواد تعليمية مشتركة مع شعب السنة الثانية ثانوي ليتوج هذا المسار الدراسي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي في أحد الخيارات الأربعة".

وفي هذا الإطار، شرعت وزارة التربية الوطنية في تنظيم الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي والمهني في الفترة الممتدة ما بين 18 و28 من الشهر الجاري على مستوى المتوسطات والثانويات ومراكز التوجيه المدرسي والمهني.