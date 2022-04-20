أكد وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم تحويل الطريق الوطني رقم 01 بالعاصمة، إلى طريق سيار شمال جنوب، يربط كمرحلة أولى بين الجزائر العاصمة والمنيعة على مسافة حوالي 850 كلم.

وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة، رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان وأعضاء الحكومة، حول ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 المار بولاية غرداية (الطريق العابر للصحراء)، إنه تم تحويل الطريق الوطني رقم 01 بالعاصمة إلى طريق سيار شمال جنوب بحسب المخطط التوجيهي للطرق والطرق السريعة، أين تمثل بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة نقطة انطلاقه لينتهي بولاية المنيعة.

ويحتوي هذا الطريق، يضيف الوزير، على 518.5 كلم طريق مزدوج وهو حيز الخدمة و71.5 كلم أشغال ازدواجيته قيد الإنجاز منها 64 كلم تقع بتراب ولاية الجلفة و7.5 كلم على تراب ولاية المدية.

كما أكد أن الجهود متواصلة بخصوص ما تبقى من طول مسار هذا المحور الرابط بين غرداية والمنيعة من أجل رفع مستوى الخدمة وتحسين المقاطع المتدهورة.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم تحديث 344 كلم من الطرق منها 160 كلم على مستوى ولاية تمنراست عبر عدة مقاطع، موضحا إنه سيتم بعث أشغال عصرنة وتحديث ما يقارب 100 كلم إضافية أخرى ممثلة في 60 كلم على مستوى عين صالح و40 كلم على مستوى تمنراست وعين ڤزام.

كما ذكر بأنه تمت المصادقة على تغطية تكاليف الشطر الأول من أشغال عصرنة حوالي 150 كلم إضافية بمبلغ مالي قدره 10 ملايير دج للتكفل بباقي المقاطع المتضررة على محور الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين غرداية وعين ڤزام والذي ستحدد أولوية إنجازه بعد الانتهاء من الدراسة.

كما تم في 2021 تسجيل عملية إتمام إنجاز آخر مقطع من هذا الطريق على طول 7 كلم بين المركز الحدودي بعين ڤزام والحدود النيجيرية، بحيث أن الأشغال به في طور الانطلاق، حسب الوزير.

وفي رده عن سؤال أخر لعضو مجلس الأمة محمد العربي سليماني (جبهة المستقبل) حول ازدواجية الطريق رقم 01 ما بين غرداية والمنيعة، ذكر الوزير في هذا الإطار أن ولاية غرداية استفادت في 2014 من عملية دراسة ازدواجية هذا الطريق بحيث تم تجميد المشروع في 2015 ورفع التجميد عن عملية دراسة 191 كلم من الطريق في المنيعة في أكتوبر 2021. كما أشار إلى أن الدراسة لا تزال حاليا في طور الإنجاز ليتم برمجة أشغال ازدواجيته فيما بعد.

كما اقترحت السلطات المحلية -يضيف الوزير-إعادة هيكلة جزء من البرنامج غير الممول لولاية المنيعة لسنة 2022 للتكفل بشطر ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 على مستوى الولاية.

وبخصوص الطريق الوطني متليلي- المنصورة و زلفانة- غرداية، أشار ناصري إلى أنه تم حاليا الإعلان عن المنح المؤقت للدراسات والتي ستنطلق عند استكمال الإجراءات التعاقدية.