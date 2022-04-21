حذر برنامج الأغذية العالمي من أن هناك خطر حقيقي للغاية بحدوث مجاعة في شرق إفريقيا، بسبب الجفاف في المنطقة، جراء عدم نزول الأمطار طوال ثلاثة مواسم متتالية.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا، مايكل دانفورد في تصريحات عبر تقنية " التحاضر عن بعد " من نيروبي، أن عدد المتضررين من الجفاف كان يُقدَّر بنحو 13 إلى 14 مليون شخصا، لكن هذا الرقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى ما بين 15 و16 مليون شخصا.

وأكد المسؤول الأممي، أنه إذا فشل موسم الأمطار مرة أخرى هذا العام، فقد يرتفع العدد إلى 20 مليونا. وأضاف دانفورد: أن هذا الجفاف يحدث مع زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير.

وقدر برنامج الأغذية العالمي أن حوالي 81 مليون شخصا في جميع أنحاء شرق إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة منذ عام 2021.

وأبرز ذات المسؤول، أن الأسباب التي أدت إلى ذلك هي مزيج من النزاعات الجارية والآثار المناخية، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وآثار كوفيد -19، وارتفاع تكاليف الغذاء، نتيجة للصراع في أوكرانيا.

ودعا المدير الإقليمي المجتمع الدولي إلى الإسراع في توفير التمويل، قائلا " إن برنامج الأغذية العالمي أطلق نداء في جانفي طلب فيه 327 مليون دولار على مدى ستة أشهر، لكنه لم يتلقَّ سوى 64 مليون دولار"، مشيرا إلى أن توقعات الأشهر الستة المقبلة تتطلب 473 مليون دولار".