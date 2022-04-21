توفي أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادثي مرور وقعا ليلة البارحة بالطريقين الولائي رقم 142 والوطني رقم 55 في ولاية تمنراست.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري المميت وقع على الطريق الولائي رقم 142 الرابط بين إدلس وتازروق على بعد حوالي 70 كلم باتجاه برج الحواس.

وأسفر الحادث الناجم عن انحراف وانقلاب شاحنة من نوع سوناكوم k120 عن وفاة أربعة أشخاص.

من جهتهم تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسيلت في حدود الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة من ليلة البارحة من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55 على بعد حوالى10 كلم من سيلت باتجاه برج باجي مختار، الحادث ناجم عن انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان.

وقد أسفر عن إصابة شابين يبلغان من العمر 19 و20 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى عيادة سيلت.