تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة عن مجموعة الجزائر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال شرف الدين المستقيل منذ أيام من منصبه، على هامش الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية: " إنها مجموعة محترمة ومتوازنة، على الأقل نعرف منها منتخبين، أوغندا وتنزانيا، الأول لعبنا ضده مباراة ودية والثاني مكون من لاعبي أندية يشاركون في رابطة أبطال إفريقيا ويقدم كرة جميلة ومستوى مقبول أما النيجر فالجميع لديه فكرة عن هذا المنتخب".

وبخصوص استقبال المنافسين خلال اللقاءات التصفوية التي ستنطلق شهر جوان المقبل أوضح شرف الدين: " لم نقرر بعد أين سنستقبل، ربما في تشاكر، 5 جويلية أو ملعب وهران حقيقة لم نفصل بعد في هذا الأمر".

وفي رده عن سؤال حول مستقبل بلماضي بالرغم من أنه لا يزال مرتبط مع " الفاف" إلى غاية ديسمبر 2022 أضاف: «لعلمكم بلماضي، ليس مستقيل، لديه عقد ساري المفعول، ما يربطه بنا عقد معنوي وأخلاقي، هو يعرف بأن الفريق محتاج إليه وما بادر به نحن الطرفان لن يكون إلا في مصلحة " الخضر".

وختم:" لا يوجد لدي أي تعليق حول قضية المنتخب على مستوى " الفيفا"، الأمر بين لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم، هم سيدرسون الأمر ونحن لم نقل أبدا بأن القرار الأخير سيكون بتاريخ الـ 21 من أفريل".