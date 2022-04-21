أكد اليوم الجمعة، المدرب شريف حجّار بأنه سيشرف رسميا على تدريب فريق شلغوم العيد وسيكون حاضرا على دكة البدلاء غدا السبت خلال المواجهة أمام نادي مولودية وهران.

وقال حجار في تصريحات إذاعية اليوم لبرنامج " أستديو الكرة": بعد أخذ ورّد، رسميا سأكون مدربا لهلال شلغوم العيد. وأردف: "من بين الأهداف هي ضمان البقاء، في البداية وكنت متخوفا ككل المدربين خاصة من الوضعية المالية، لكن الرئيس طمأنني".

وختم: " طلبت من اللاعبين التركيز على ما تبقى من عمر البطولة لعدم الدخول في متاهات مع نهاية الموسم، منذ مواجهة شبيبة القبائل والمجموعة تقدم مستوى طيبا هذا هو المطلوب النوايا الحسنة حتى نحقق ما نصبو إليه".