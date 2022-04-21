أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن "قلقها العميق" إزاء تصاعد عنف قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "نحن قلقون إزاء تصاعد العنف بين قوات الاحتلال والفلسطينيين"، حيث اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في المسجد الأقصى بالقدس.

وأكد الهلال الأحمر في القدس، اليوم الجمعة، وقوع 27 إصابة منها إصابتان خطيرتان إلى متوسطة خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى، وتم نقل 11 من المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتتواصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في باحات الأقصى لليوم السادس على التوالي.

وأفادت وسائل إعلام من القدس بأن مصور فريق "روسيا اليوم RT " أصيب برصاص مطاطي خلال تغطيته المواجهات في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، بالإضافة إلى مصورين آخرين اللذين أطلقت عليهما شرطة الاحتلال الرصاص بشكل متعمد.

كما أصيب أحد المسعفين أثناء قمع قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين في المسجد الأقصى، التي أغلقت باب السلسلة حيث استدعت قوات كبيرة إلى هناك.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة "الفجر العظيم" في باحات الأقصى هذا الجمعة، وأطلق المصلون هتافات لدى وصولهم إلى بوابات المسجد. ويسعى الفلسطينيون إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية للحرم القدسي المخطط لها اليوم، من خلال أداء صلاة الفجر والاعتكاف داخل المسجد الأقصى.