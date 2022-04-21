يواجه سهرة اليوم الجمعة، بداية من الساعة العاشرة ليلا، نادي وفاق سطيف مضيفه الترجي التونسي على ملعب رادس وذلك لحساب إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في داربي مغاربي كان قد انتهى ذهابا بدون أهداف على ملعب الخامس جويلية.

وقال راضي الجعايدي مدرب الترجي خلال الندوة الصحفية قبل موعد اللقاء: "بعد مباراة لقاء الذهاب الذي فرطنا فيه في فوز مستحق بسبب إضاعة العديد من الفرص ركزت خلال التدريبات على الجانب الذهني، لاستعادة الثقة".

وتابع "كما ركزت على تدريبات خاصة أمام المرمى لحل العقم الهجومي الذي حرمنا من حسم التأهل في الجزائر".

من جهته أكّد داركو نوفيتش المدرب الصربي لنادي وفاق سطيف أنّ نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي الرياضي تجعل الضغط مسلطا على المنافس، وأضاف المدرب الجديد لنسور الهضاب، خلال ندوة صحفية: "الفريق سيسعى إلى تقديم مباراة جيدة وانتزاع ورقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" أف أم التونسية. للإشارة فإن رضا بن دريس مساعد مدرب الوفاق رفض الرّد على استفزازات الجعايدي عندما قال:" لو كنت مكانه لن أنام، (يقصد المدرب داركونوفيتش) على كل حال لا يهمنا ما يقوله مدرب المنافس بل نهتم بأنفسنا، وبحول الله سنقدم مباراة كبيرة، وسنتأهل لنصف النهائي".

واكتفى بن دريس بالقول بأن الرّد سيكون فوق الميدان، وذلك في تصريحات إذاعية لبرنامج " أستديو الكرة".