أوقفت عناصر الأمن الوطني التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن دائرة علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، محتال متهم في قضية حمل شخص لا يخضع لعقوبة لارتكاب جنحة سرقة شيء مملوك للغير دون رضا صاحبه.

وتعود حيثيات القضية لشكوى الضحية حيث بلغ عن اختفاء ابنته القاصر، والتي اكتشف قيامها بأخذ حلي والدتها ليتم مباشرة الأبحاث أين عثر عليها بتعاون أحد الجيران حيث تم التحقيق معها بخصوص المسروقات، ليتم الوصول إلى قيام مشتبه فيه باستغلالها منذ مدة، إذ تقوم بتسليمه من حين لآخر مبالغ مالية، تسرقها من المنزل العائلي، بالإضافة لحلي والدتها.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيه تم الوصول إلى مكان تواجده، حيث تم توقيفه وضبط بحوزته جزء من الحلي المسروقة، ليحول مباشرة إلى مقر المصلحة مع استكمال الإجراءات القانونية .