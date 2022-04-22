تتساءل البعض من وسائل الإعلام في البرتغال عن التوتر المفاجئ للعلاقة بين الدولي الجزائري إسلام سليماني ومدربه في فريق لشبونة البرتغالي روبن أموريم، خاصة بعد غيابه عن لقاء أمس الذي انهزم فيه ناديه أمام بورتو بهدف لصفر، وهو الأمر الذي ترك تعليقات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تبرير لخيار الإبعاد قال أموريم: " لقد كان خيارا تقنيا، أولئك الذين يتدربون، يلعبون بشكل أفضل ويتم استدعاؤهم،، لا يهمني". وأردف:" يمكنني المخاطرة بعملي وبالتصفيات،، سيكون الأمر كذلك حتى أتوقف عن العمل كمدرب ليكتفي بـ " لا" عندما سئل عما إذا كان هناك شيء ما قد حدث".

في السياق ذاته نشر اليوم الجمعة موقع " ميسفوتبال إيول" البرتغالي ما دوّنه الهدّاف التاريخي لـ " الخضر"، عبر حسابه الشخصي حين كتب: " بدون شرب وبدون أكل، لكنني دائما كنت أتدرب بجد من أجل فريقي ولن يسلبني ذلك أحد".