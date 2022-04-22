دافع الرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن اتفاق مثير للجدل مع بريطانيا لقبول طالبي اللجوء، حسب ما نقلت "بي بي سي".

وفي حديثه لأول مرة عن الاتفاقية، قال كاغامي إن "رواندا لا تتاجر بالبشر"، لافتا إلى أن اتفاقا مشابها لاستقبال المهاجرين العالقين في ليبيا، في 2018 كان ناجحا.

وأوضحت الحكومة في كيغالي أن 1000 مهاجر تقريبا نقلوا من ليبيا إلى رواندا، قبل أن ينقل ثلثاهم إلى كندا وعدد من الدول الأوروبية.

وأدانت أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا الاتفاق، كما أثيرت تساؤلات بشأن سجل حقوق الإنسان للحكومة الرواندية ورئيسها بول كاغامي.

وفي العام الماضي، أعربت حكومة بريطانيا في جلسة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن "القيود المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الإعلام" في رواندا، لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يصف رواندا الآن بأنها واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم.