L’Arabie Saoudite accueille chaque année plus de 2,5 millions de pèlerins, dont 36. 000 algériens.

Ce chiffre a été revu à la baisse, atteignant les 1000 personnes, toutes de l’intérieur de l’Arabie saoudite.

Pour cette année, et afin de respecter l’équité entre les musulmans des différents coins de globe, l’Arabie Saoudite a révélé le pourcentage des quotas de pèlerins des pays autorisés, qui est fixé à 8.697 pèlerins pour l’Algérie.

L’Algérie est ainsi classée à la 11ème place parmi les pays islamiques, et deuxième dans le monde arabe, juste derrière l’Egypte, autorisée à envoyer 35 375 personnes.