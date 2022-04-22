خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة الاردنية عمان، اليوم الجمعة، لنصرة القدس وللمطالبة بطرد سفير الكيان الصهيوني من المملكة وإغلاق السفارة .

وأفادت تقارير إعلامية بأن "جميع الأحزاب الأردنية شاركت في المسيرات مطالبة بطرد سفير الكيان الصهيوني وإغلاق السفارة".

وهتف المحتجون، ورفعوا شعارات تندد بالاحتلال واعتداء جنوده وشرطته على المقدسيين المرابطين والمعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك .

وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية قد دعا إلى تنظيم مسيرة جماهيرية من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان دعما وإسنادا للمقاومة الفلسطينية.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المسجد الأقصى اليوم حيث تم تسجيل 30 إصابة بين المصلين.

فيما توافد جموع الفلسطينيين من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة وفلسطين الـ48 إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان المبارك.

يذكر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أدان تصعيد الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس، وأعلن استدعاء القائم بالأعمال التابع للكيان الصهيوني في عمان لإبلاغه إدانة المملكة.