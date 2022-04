Les membres de l'Assemblée générale du Comité Olympique et sportif algérien (COA) ont adopté à l'unanimité, les bilans moral et financier de l'année 2021, le procès-verbal de la dernière assemblée et le programme d'action 2022, ainsi que l'admission de deux nouveaux membres féminins au sein de l'assemblée, jeudi en soirée, lors des travaux de la session ordinaire (AGO), tenue à Alger, en présence du quorum.

Rehaussés par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, du président de l'ACNOA (Association des comité nationaux olympiques d'Afrique), Mustapha Berraf, ainsi que de plusieurs membres d'honneur et invités, les travaux de l'assemblée auxquels ont assisté 60 membres sur les 96 que compte l'AG, dont 21 fédérations olympiques sur 25, ont débuté par la traditionnelle cérémonie de remise de distinctions honorifiques à des personnalités sportives qui ont marqué l'histoire du sport algérien de leur vécu, et en reconnaissance des efforts et des œuvres accomplis.

Les membres de l'AG ont également approuvé l'admission de deux nouveaux membres féminins au sein de l'assemblée. Il s'agit du Professeur Nabila Mimouni et l'ancienne judokate, Mme Zoubia Bouyacoub, qui deviennent en vertu de l'article 7 des statuts du comité olympique et sportif algérien, membres de droit de l'AG du COA.