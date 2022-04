La fédération algérienne de football a informé aujourd’hui sur son site Internet que le choix du stade qui accueillera les matchs de la sélection nationale de football, dans le cadre des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Can, notamment, celui qui l’opposera à l’Ouganda, a été fait sur le nouveau stade d’Oran.

« En prévision des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, qui débuteront au mois de juin avec, notamment, un match à domicile face à l’Ouganda, la Fédération algérienne de football, et en concertation avec les pouvoirs publics, a saisi la Confédération africaine de football (CAF) pour l’informer sur son choix de domiciliation des matchs de l’équipe nationale au niveau du nouveau stade d’Oran, précise le communiqué de la FAF.