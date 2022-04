Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique CRAAG a indiqué aujourd’hui sur sa page Facebook qu’un phénomène astronomique se produira, demain, que les algériens peuvent constater et observer de leurs yeux.

« Le Samedi 23 avril 2022, notre ciel sera témoin d’un merveilleux rapprochement de 4 planètes (Jupiter, Vénus, Mars et Saturne) avec la Lune », indique le CRAAG.

« Les passionnés d'astronomie peuvent saisir cette occasion d’observation, juste à l’aube à 05h15mn heure locale au niveau de l’horizon Est jusqu’au Sud », poursuit la même source.