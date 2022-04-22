تدخلت، زوال اليوم، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمشرية لإنقاذ شخصين من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء بحي السلام بمدينة المشرية شمالي النعامة .

ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بامرأتين تتراوح أعمارهما ما بين 31 و33 سنة كانتا تعانيان من صعوبة التنفس فتم إسعافهما ونقلهما إلى المؤسسة الاستشفائية الإخوة شنافة أين وضعتا تحت العناية الصحية.

وفي ظل الظروف الجوية التي تميزها الرياح المحملة بالزوابع، حذرت مصالح الحماية المدنية من غلق منافذ التهوئة ودعت إلى الحرص على تفقد قنوات صرف الغازات المحترقة تفاديا للتسربات الغازية والاختناق.