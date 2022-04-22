أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، اتخاذها قرار استقبال المنافسين في تصفيات كأس إفريقيا 2023 بملعب وهران الجديد.

ولم تكشف "الفاف" عن تفاصيل اتخاذ هذا القرار خاصة مع الضبابية التي تكتنف مصير الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لم يدلي بأي تصريحات منذ نكسة المونديال في 29 مارس الماضي.

وبهذا يدخل المنتخب الوطني في مرحلة جديدة بعد حوالي 14 سنة كاملة من الاستقبال بملعب مضطفى تشاكر في البليدة، خاض خلالها "الخضر" 44 مقابلة بين رسمية وودية تخللها تأهلين إلى مونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، مسجلا هزيمة واحدة كانت من بين الأقسى في التاريخ الكروي الجزائري.

وسيكون زملاء القائد رياض محرز على موعد مع العودة إلى الغرب الجزائري عامة ووهران خاصة بعد 16 سنة كاملة، حيث تعود آخر مباراة رسمية لعبها المنتخب الوطني بوهران (ملعب زبانة) إلى تصفيات مونديال-2006 حيث انهزم أمام نيجيريا بنتيجة (5-2).

وستنطلق التصفيات كان 2023 بداية جوان المقبل بمباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الأوغندي بملعب وهران الجديد.