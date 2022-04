Le nombre de contaminations quotidiennes à la Covid-19 s’est stabilisé au-dessous de le barre les dix cas par jour et ce, depuis plusieurs jours.

Une légère baisse des contaminations a été enregistrée, avec sept (7) contaminations dans le dernier bilan du ministère de la santé et de la réforme hospitalière, établi sur les dernières 24 heures et rendu public aujourd’hui vendredi, contre 8 contaminations recensés dans le bilan précédent.

Pour ce qui est des guérisons, le ministère de la santé a fait état de deux guérisons recensées durant les dernières 24 heures, contre 4 dans le bilan précédent.

Le ministère de la santé a également informé qu’aucune victime n’a été déplorée suite à des complications liées au coronavirus au cours des dernières 24 heures.