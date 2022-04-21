نقل التلفزيون الجزائري العمومي صلاة الجمعة ليوم 21 رمضان 1443 هجرية، الموافق لـ22 أفريل 2022 ميلادية، مباشرة من مسجد باريس الكبير وذلك لأول مرة.

وفي مستهل الدرس الذي سبق الخطبة، أشاد الإمام عبد الرحمن صدوق، بهذا النقل المباشر.

وقال بهذا الخصوص :"لقد جرت العادة في البلدان الإسلامية أن يتم نقل صلاة الجمعة انطلاقا من أحد مساجدها، واليوم سنحت لنا الفرصة لكي تنقل صلاة الجمعة من مسجد باريس الكبير عبر قنوات التلفزيون الجزائري العمومي، بمبادرة من رئيس الجمهورية، اعبد المجيد تبون، الذي نتقدم إليه بفائق التقدير والشكر والامتنان".

من جهته أبرز الإمام عبد النور الطهراوي خلال الخطبة، فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، داعيا إلى اغتنام هذه المناسبة بمضاعفة فعل الخير وتلاوة القرآن الكريم وكذا استلهام العبر والدروس من معاني الصيام بصفة عامة.

للإشارة فقد ألقى الإمامان الدرس وخطبة الجمعة باللغتين العربية والفرنسية، بغية ضمان وصول المحتوى والمعنى إلى جميع المصلين.