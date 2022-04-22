تغلب أولمبي المدية على ضيفه سريع غليزان بثنائية نظيفة (2-0)، عند افتتاح مباريات الجولة الـ27 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، المبرمجة يومي الجمعة والسبت.

وسجل هدفي المباراة كل بعلي (د 44) وقعقع (د 87)، لفائدة "الأولمبي".

وعلى ضوء هذه النتيجة، ارتقى أولمبي المدية مؤقتا إلى المركز الـ13 برصيد 28 نقطة مناصفة مع أمل الأربعاء، بينما تجمد "السريع" عند الصف ما قبل الأخير (الـ17، 16 ن).

وتتواصل بقية المقابلات وفق البرنامج التالي:

الجمعة 22 أفريل :

أولمبي المدية - سريع غليزان 2-0

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 22:30 سا

اتحاد بسكرة - نجم مقرة 22:30 سا

السبت 23 أفريل:

أمل الأربعاء- مولودية الجزائر

هلال شلغوم العيد - مولودية وهران

شبيبة الساورة - وداد تلمسان

شبيبة القبائل- أولمبي الشلف

مباريات مؤجلة:

وفاق سطيف - نادي بارادو

اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد