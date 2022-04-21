انتقل المجاهد سعدي الهادي، عضو جيش التحرير الوطني الى جوار ربه عن عمر ناهز 82 سنة، حسب ما افادت به وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مساء اليوم الجمعة في بيان لها .

الفقيد من مواليد 1940 بولاية خنشلة وقد التحق مبكرا بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية الأولى التاريخية الاوراس الاشم وخاض بها العديد من المعارك

وهو الأخ الأصغر للمجاهد المرحوم الهادي معمر.

وحسب المصدر ذاته , فقد برهن المرحوم عن حنكته و شجاعته و قدرته على الحاق خسائر بالغة في صفوف العدو. وقد شارك في العديد من المعارك من أهمها معركة الجرف الشهيرة و معركة الزاوية.

و أمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد راجيا من الباري جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.