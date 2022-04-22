تأهل، سهرة اليوم، نادي وفاق سطيف إلى الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد عودته بفوز ثمين بنتيجة 0-1 من تونس أمام مضيفه الترجي التونسي.

ومنح عبد المومن جابو هدف التأهل للوفاق في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول، والذي عرف زملائه كيف يحافظون عليه بالتكتل في الدفاع ومنع الحملات الهجومية للترجي من الاقتراب من الحارس خضايرية.

وتعد المباراة التي احتضنها ملعب رادس بتونس، هي الاولى بالنسبة للمدرب الصربي داركو نوفيتش الذي يشرف على العارضة الفنية للنسر السطايفي، منذ اسبوع خلفا للمدرب السابق المقال التونسي نبيل الكوكي.