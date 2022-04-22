أصدرت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بيانا حول اللقاء الذي جمعها بالوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بقصر الحكومة.

وتضمن البيان أهم المحاور التي تم التطرق إليها، خلال اللقاء الذي ترأسه من جانب الكنفدرالية، عبد الوهاب زياني، والتي تدور أغلبها حول تحسين المناخ الاقتصادي في الجزائر، وإلغاء كل العراقيل البيروقراطية لتسهيل فعل الاستثمار.

وحسب نفس المصدر، فإن الكنفدرالية "مطالبة بالمساهمة في استقلالية والأمن الاكتفاء الغذائي، على الأقل في بعض الميادين، خاصة شعبتي الحليب والحبوب".

وذكر البيان، أن انخراط الكنفدرالية يكون عبر تعزيز خطوة الحكومة وتقريب المؤسسات من الفاعلين الاقتصاديين.

كما أكدت الهيئة الاقتصادية على انخراطها في قرارات الحكومة، لمنح معارفها في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية الاستراتيجية، وتأطير مشاريع الاستثمار الفعالة، بهدف مواجهة شبح الأزمة الاقتصادية العالمية.