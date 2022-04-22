توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادثي مرور وقع أحدهما صبيحة اليوم بالطريق السيار شرق غرب والآخر بالبلدي غير المرقم عين فارس بولايتي البويرة والمسيلة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في صفحته "طريقي" إن حادثا للمرور مميتا وقع صبيحة هذا السبت بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي بودربالة والأخضرية وبالضبط على مستوى إقليم بلدية بودربالة في اتجاه الجزائر، مخلفا وفاة شخص بعين المكان.

وأضاف نفس المصدر إن حادثا آخر للمرور وقع مساء أمس بالطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلدية عين فارس والطريق الوطني رقم 46 وبالضبط على مستوى منطقة الخوان ببلدية عين فارس في ولاية المسيلة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم من قبل نجدة الحماية المدنية إلى المؤسسة الصحية المحلية.