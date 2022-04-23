أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا شدته5.7 درجات، ضرب جنوب البوسنة، مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخرين، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة.

وأصيبت امرأة تبلغ الثامنة والعشرين من العمر، في منطقة ستولاك، جراء سقوط صخرة على منزلها وتوفيت لاحقا في المستشفى، في حين أصيب عدد آخر بجروح طفيفة، بينهم أفراد من أسرة الضحية، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن مصدر طبي.

كما تسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة، حيث أسفر عن شقوق وانهيارات في الجدران، حسب السلطات والدفاع المدني في ستولاك ومنطقتي ليوبنيي وموستار، إذ شعر الناس بالزلزال في كل أنحاء البلقان، التي تعد منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

وحدد مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرق ليوبنيي التي يقطنها أربعة آلاف نسمة، وفق المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.